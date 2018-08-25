Kısa bir süre önce tanıştığım kız arkadaşımla nişanlandık. Nişandan sonra telefonlarıma çıkmamaya başladı. Maalesef bunu itiraf etmeliyim, nişanlımın tek derdi para ve takılarmış. Nişanda kendisine pırlanta set, 5 bilezik ve misafirlerimizin taktığı 7 çeyrek, 2 yarım, 1 cumhuriyet altını takıldı. Nişanlım, nişanı atacağını söylüyor. Fakat altınları geri vermeyecek. Bu durumda neler yapabilirim?
Nişandaki takılar geri istenebilir mi?
Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse geline takılan altınlar geri istenebilir mi? Düğünlerde gelin ve damata takılan takıların kimde kalacağı, hangi amaçlarla kullanılacağı gibi konularda farklı örf ve adetler olsa da Türk Medeni Kanunu'nda bu konuda düzenlenmiş maddeler de bulunmaktadır. İşte o sorunun cevabı...
Etiketler: Türk Medeni Kanunu
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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