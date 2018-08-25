İşbirliğimiz artıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Moskova'ya gitti. Türk heyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Putin, "Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İş birliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda hızla artıyor" dedi. Suriye konusunda Rusya ve Türkiye'nin gösterdiği çabayı öven Putin, "Suriye meselesinin çözümüne yaklaşabildik" dedi. Konuşmasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'e selamlarını ileterek başlayan Çavuşoğlu ise şöyle konuştu: "Sizleri en yakın zamanda Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Özellikle İstanbul'da birlikte balık yeme konusunda mutabakatınız vardı."
VİZE MÜJDESİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen iki bakan önemli açıklamalar yaptı. Lavrov, "Özel pasaport taşıyıcıları, hizmet pasaportlarının yanı sıra, için de vizelerin kaldırılabileceği yönünde bir nota gönderdik. Umarım kısa süre içerisinde müjdeyi alacaksınız" dedi.
VİZE MÜJDESİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen iki bakan önemli açıklamalar yaptı. Lavrov, "Özel pasaport taşıyıcıları, hizmet pasaportlarının yanı sıra, için de vizelerin kaldırılabileceği yönünde bir nota gönderdik. Umarım kısa süre içerisinde müjdeyi alacaksınız" dedi.
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