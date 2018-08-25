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İşbirliğimiz artıyor

Putin dün ’da Türk heyetiyle bir araya geldi. “ ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İş birliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda hızla artıyor” dedi.

İşbirliğimiz artıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Başkanı , 'ya gitti. Türk heyeti, Rusya Devlet Başkanı 'le bir araya geldi. Putin, " ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İş birliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda hızla artıyor" dedi. Suriye konusunda Rusya ve Türkiye'nin gösterdiği çabayı öven Putin, "Suriye meselesinin çözümüne yaklaşabildik" dedi. Konuşmasına Başkan 'ın Putin'e selamlarını ileterek başlayan Çavuşoğlu ise şöyle konuştu: "Sizleri en yakın zamanda Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Özellikle 'da birlikte balık yeme konusunda mutabakatınız vardı."

VİZE MÜJDESİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rus mevkidaşı ile bir araya geldi. Yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen iki bakan önemli açıklamalar yaptı. Lavrov, "Özel pasaport taşıyıcıları, hizmet pasaportlarının yanı sıra, için de vizelerin kaldırılabileceği yönünde bir nota gönderdik. Umarım kısa süre içerisinde müjdeyi alacaksınız" dedi.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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