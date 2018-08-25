Kaşar Bank Komşu’ya kaçtı!

Mehmet Aydın adlı sahtekarın Çiftlik Bank dolandırıcılığı hala hafızalardaki yerini korurken, benzer bir olay gündem oldu. İstanbul Sultangazi'de, kaşar ticareti yapacağını söyleyerek para toplayan Ü.Ö. (28) tarafından dolandırıldıklarını söyleyen 77 kişi, savcılığa başvurdu. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunan mağdurların ifadelerine göre, bir gıda şirketinde çalışan Ü.Ö. "Fabrikadan nakit alıp, marketlere vadeli satıp, aradaki parayı paylaşacağız" diyerek, tanıdıklarından para topladı. Bu kişilere bir süre geri ödeme de yapan Ü.Ö., güven sağladıktan sonra çok sayıda kişiden daha yüklü miktarda para toplayıp ortadan kayboldu. Yüzlerce kişiyi ağına düşüren dolandırıcının, yaklaşık 10 milyon lira ile Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya kaçtığı iddia edildi. İsminin gizli tutulmasını isteyen mağdurlardan biri, "200 bin TL verdim. Bir hafta sonra 63 bin lira bana ödeme yaptı. Ben de evimi sattım ve 396 bin lirayı daha kendisine teslim ettim. Bir daha da onu göremedik. Bulgaristan'a kaçmış Devletimizden yardım istiyoruz ve yetkililerle görüşüp onun Türkiye'ye getirilmesini bekliyoruz" dedi.
Dolandırıcı U.Ö.'nün özel bir araçla kara yolu ile yaklaşık 15 gün önce Sofya'ya gittiği iddia edildi.
Dolandırıcı U.Ö.'nün özel bir araçla kara yolu ile yaklaşık 15 gün önce Sofya'ya gittiği iddia edildi.
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