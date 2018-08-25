Anthony Modeste, Galatasaray'a doğru... Gomis'i Arabistan'a gönderen Galatasaray, golcü transferinde sona yaklaştı. Cimbom'un listesinde bulunan Fransız golcü Anthony Modeste ile anlaşmaya vardığı belirtildi.







RMC Sport'tan Loic Tanzi'nin aktardığı bilgiye göre, Galatasaray Çin'de Quanjian forması giyen Anthony Modeste ile anlaştı. Oyuncunun ilerleyen saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

Anthony Modeste kimdir?

30 yaşındaki golcü oyuncu Anthony Modeste geçtiğimiz sezonu TJ Quanjian takımında geçirdi. 1,87 boyunda olan Fransız doğumlu golcü oyuncu 21 karşılaşmada 1,736 dakika süre aldı ve 9 asist 6 gollük katkı sağladı. Anthony Modeste'nin bonservisi elinde bulunuyor..