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Son Dakika: 'ya büyük darbe! Marsilya'daki sözde yönetici yakalandı

Terör örgütü 'nın Marsilya'daki merkezinin yöneticilerinden olduğu iddia edilen şüpheli, Türk İstihbaratı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Zanlının kardeşinin de terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde olduğu öğrenildi.

PKKya büyük darbe! Sözde yönetici yakalandı

Terör örgütü 'nın Fransa Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.

MİT VE EMNİYETTEN ORTAK OPERASYON

Alınan bilgiye göre, Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK'nın, Marsilya'da kurulu Demokratik Toplum Merkezi sorumlularından olduğu ileri sürülen Yılmaz A'nın, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

KIRMIZI LİSTEDE ARANAN TERÖRİSTİN ABİSİ ÇIKTI

Sınırda gözaltına alınan Yılmaz A. sağlık kontrolünün ardından ifade için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada, Yılmaz A'nın terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan Sertav kod adlı Ramazan A'nın ağabeyi olduğu öğrenildi.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 15:07
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