Başkan Erdoğan'dan Malazgirt ve Zafer Haftası Mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü ve Zafer Haftasına ilişkin mesaj yayınlandı.

Başkan Erdoğan, "Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlığıdır" dedi.

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"MALAZGİRT RUHUYLA AYAKTAYIZ"

"Anadolu'nun ebedi vatanımız olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve istiklal mücadelemizin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını, büyük bir gururla Zafer Haftası olarak kutluyoruz.

Aziz milletimizin Malazgirt'te 1071'de başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır.

30 Ağustos, "Ya istiklal ya izmihlal" tercihiyle baş başa kalan bir milletin, neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur.

"VARLIĞINA KAST EDİLMESİNE ASLA İZİN VERMEDİ"

Aziz milletimiz, tarihi boyunca imkansızlıklar içinde olduğu anlarda dahi, milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıkmış, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir.

Gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık, gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik, milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."