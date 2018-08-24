ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırı soruşturmasında şüpheli sayısı 5'e çıktı. 5 şüpheli için gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.
Şüpheliler için MASAK'tan rapor istendi HTS kayıtları inceleniyor.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde kimliği belirsiz kişilerce ateş açılmış, kurşunlardan birisi güvenlik kulübesine isabet etmişti.
Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama gelmişti.
Soylu "Provokasyon mudur yoksa adli bir vaka mıdır arkadaşlarımız, bütün birimlerimiz yoğunlaşmış durumdalar. Arkadaşlarımız çözdükten sonra gerekli açıklamayı yapacaklardır." ifadesini kullanmıştı.
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