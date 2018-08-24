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Malazgirt'e gidiyor

Genel Başkanı , Anadolu'nun Fethi Malazgirt için Malazgirt'e gidecek

Bahçeli Malazgirte gidiyor

Genel Başkanı , Anadolu'nun Fethi Malazgirt 'na katılacak.

MHP'den yapılan bilgilendirmeye göre, Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla 26 Ağustos'ta 'un Malazgirt ilçesinde olacak.

Bahçeli burada, Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na katılacak.

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  • 24 Ağustos 2018, Cuma 19:23
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