CHP'deki kavga bitmek bilmedi. 24 Haziran seçimlerinin ardından parti gerildi. Muharrem İnce ve taraftarları kurultay istedi. Ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu "Yeterli imza toplanmadı" deyip kurultay talebini reddetti. İnce'nin, CHP yönetimine tepkisi dinmedi. Kurultay çağrısını yineleyen İnce, "Olağanüstü Kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza olağanüstü kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disiplin kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin" dedi.
VEKİLLER DE VAR...
CHP'de kriz devam ederken gözler 1 Eylül'e çevrildi. Çünkü bu tarihte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, Mine Alşan'la evlenecekti. Düğün davetiyesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de gönderildi. Düğüne mevcut milletvekilleri, eski ve yeni Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri davet edildi. Tüm gözler ise İnce'ye çevrildi. Partiye yakın bazı kaynaklar, İnce'nin düğüne katılacağını söyledi. Farklı kaynaklar da İnce'nin davette yer almayacağını belirtti.
Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, 1 Eylül'de düzenlenecek törenle dünya evine girecek. Düğünde genç çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kıyması bekleniyor.
VEKİLLER DE VAR...
CHP'de kriz devam ederken gözler 1 Eylül'e çevrildi. Çünkü bu tarihte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, Mine Alşan'la evlenecekti. Düğün davetiyesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de gönderildi. Düğüne mevcut milletvekilleri, eski ve yeni Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri davet edildi. Tüm gözler ise İnce'ye çevrildi. Partiye yakın bazı kaynaklar, İnce'nin düğüne katılacağını söyledi. Farklı kaynaklar da İnce'nin davette yer almayacağını belirtti.
Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, 1 Eylül'de düzenlenecek törenle dünya evine girecek. Düğünde genç çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kıyması bekleniyor.
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