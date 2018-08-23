Fırat Kalkanı Harekatının 2. Yıl dönümü

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 2. Yıl dönümü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terörden arındırdığı Fırat Kalkanı bölgesi, Suriye'nin yegane huzur ve güvenlik alanı haline geldi. Geri dönüşlerin sürdüğü, yerinden edilenlerin sığındığı bölgenin nüfusu hızla artarken, bölge eğitimden sağlığa birçok alanda kalkınmaya devam ediyor.
Muhalifler Bab merkezinde sevinç gösterisinde bulundu.
Toplamda 6 ay süren operasyon, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus'tan başladı.
Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü ele geçirdiği Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde daha güvenli bir hayata kavuştuklarını belirten çocuklar, mutluluklarını askerlerle paylaştı.
Harekatın 12'nci gününde, 4 Eylül'de, TSK ve ÖSO, terör örgütü DEAŞ'a karşı ilerleyerek örgütün Türkiye sınırıyla temasını tamamen kesti. Ardından güvenli bölgeleri Suriye içinde genişletme aşamasına geçen TSK ve ÖSO, DEAŞ'ın Halep'teki kalesi olarak bilinen Bab ilçesine yöneldi.
Kandura Beldesinde yaşayan sivil halk ÖSO'ya bağlı birlikleri sevinç gösterileriyle karşıladı.
TSK ve ÖSO, 23 Şubat 2017'de Bab'ı kurtararak hem Türkiye topraklarını DEAŞ'ın füze menzilinin dışına çıkardı hem de terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısı ile doğusundaki işgal alanlarını birleştirerek sınır boyunca hakimiyet kuşağı kurmasının önüne geçti.
Muhalifler Bab merkezinde sevinç gösterisinde bulundu.