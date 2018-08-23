Fırat Kalkanı Harekatının 2. Yıl dönümü

TSK ve ÖSO, 23 Şubat 2017'de Bab'ı kurtararak hem Türkiye topraklarını DEAŞ'ın füze menzilinin dışına çıkardı hem de terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısı ile doğusundaki işgal alanlarını birleştirerek sınır boyunca hakimiyet kuşağı kurmasının önüne geçti.

Muhalifler Bab merkezinde sevinç gösterisinde bulundu.