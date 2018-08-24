Hedef yerel seçimler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parlamento, kabine, bürokrasi ve 18 Ağustos'ta yapılan AK Parti Kongresi ile parti yönetiminde önemli değişiklikler yaptı. Şimdi sıra yerel yönetimlere geldi. Başkan Erdoğan ve AK Parti, yeni belediye başkanlarını belirleme ve seçim stratejilerine odaklandı. Erdoğan'ın "Yerel seçimlerde aday çok önemli. Vatandaşın istediği adayları bulacağız" sözleri doğrultusunda seçimi kazanacak, halka yakın isimlerin bulunması için sahaya inildi. Vatandaşlarla tek tek temasa geçildi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında AK Parti, heyetler oluşturarak ilçe ilçe, il il vatandaşın nabzını tutacak. Genel merkezin gönderdiği heyetler, ilçe ve illerde parti, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), kanaat önderleri, vatandaşlar ile temasa geçip mevcut belediye başkanı ile ilgili düşüncelerini öğrenecek. Daha sonrada adaylık için isim isteyecek. Bu çalışmalar ile hem mevcut başkanların genel durumu ortaya çıkarken, vatandaşın gönlündeki başkan adayları da belirlenmiş olacak.
ZÜBEYDE YALÇIN
Yürütülen çalışmalar kapsamında AK Parti, heyetler oluşturarak ilçe ilçe, il il vatandaşın nabzını tutacak. Genel merkezin gönderdiği heyetler, ilçe ve illerde parti, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), kanaat önderleri, vatandaşlar ile temasa geçip mevcut belediye başkanı ile ilgili düşüncelerini öğrenecek. Daha sonrada adaylık için isim isteyecek. Bu çalışmalar ile hem mevcut başkanların genel durumu ortaya çıkarken, vatandaşın gönlündeki başkan adayları da belirlenmiş olacak.
ZÜBEYDE YALÇIN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.