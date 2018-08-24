Hedef yerel seçimler

Şimdi sıra yerel yönetimlere geldi. Başkan Erdoğan ve AK Parti, yeni belediye başkanlarını belirleme ve seçim stratejilerine odaklandı. Erdoğan'ınsözleri doğrultusunda seçimi kazanacak, halka yakın isimlerin bulunması için sahaya inildi. Vatandaşlarla tek tek temasa geçildi.çalışmalar kapsamındaAK Parti, heyetleroluşturarak ilçe ilçe, ilil vatandaşın nabzınıtutacak.vatandaşlarile temasa geçip mevcutbelediye başkanı ileilgili düşünceleriniöğrenecek.Buçalışmalar ile hemmevcut başkanlarıngenel durumu ortayaçıkarken, vatandaşıngönlündeki başkanadayları da belirlenmişolacak.