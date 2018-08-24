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Fotoğraflar az önce geldi! Bölgede araç kuyruğu 40 kilometreye ulaştı

Kurban Bayramı tatilinin ardından trafiğe takılmamak için yola erken çıkanlar, 'in ve Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Fotoğraflar az önce geldi! Kuyruk 40 kilometreye ulaştı

Tatilciler, bayramın son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için yola erken çıkmaya başladı. 'in geçişinin yönünde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, öğleden sonra arttı. Çaydurt ve Elmalık kesimlerinde trafiğin daha da arttığı gözlendi.



Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. meydana geldiği yerlerde ise trafik tamamen dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk, Tüneli'ne kadar devam etti. Trafikteki yoğunluğun yarın ve pazar günü de sürmesi bekleniyor.

TEM'İN KOCAELİ GEÇİŞİNDE 40 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU
Tatilcilerin trafikteki yoğun hareketliliği sürüyor. TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk artarak devam ediyor. 'nın Sapanca ilçesi Mahmudiye geçişinde başlayan trafik yoğunluğu Kocaeli'nin Derince ilçesine kadar sürüyor. Saat 19:00 itibariyle bu bölgeler arasında oluşan yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğu İstanbul istikametine doğru adım adım ilerliyor. Derince ilçe geçişinde rahatlayan trafik akışı, Gebze Kirazpınar mevkiinde yeniden yoğunlaşıyor.

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  • 24 Ağustos 2018, Cuma 19:49
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