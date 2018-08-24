Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce hakkında yakalama kararı bulunan Mardin Eski Vali Yardımcısı T.K.E. gözaltına alınmıştı. Örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylockkullandığı tespit edilen T.K.E terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski vali yardımcısı FETÖ’den tutuklandı
Gaziantep'te FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan eski Mardin Vali Yardımcısı T.K.E tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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