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yardımcısı ’den tutuklandı

Gaziantep'te soruşturması kapsamında yakalanan eski Vali Yardımcısı T.K.E tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski vali yardımcısı FETÖ’den tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında daha önce hakkında yakalama kararı bulunan Yardımcısı T.K.E. gözaltına alınmıştı. Örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylockkullandığı tespit edilen T.K.E terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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  • 24 Ağustos 2018, Cuma 21:06
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