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Dışişleri'nden 'e sert tepki: Şiddetle Kınıyoruz

Son dakika! , 'in 'da lar inşa etmesine sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Barış sürecine zarar veriliyor. Şiddetle kınıyoruz" denildi.

Dışişlerinden İsraile sert tepki

, yazılı bir açıklama yaparak, 'da 2 bin inşa etme kararı alan 'e tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BARIŞ SÜRECİNE TAMİRİ İMKANSIZ ZARARLAR VERİLİYOR"

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 2000'den fazla yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz. Uluslararası hukuk veilgili Birleşmiş Milletler kararları gözardı edilerek atılan bu adımlar barış sürecine tamiri imkansız şekilde zarar vermektedir. halkının vazgeçilemez haklarını ihlal eden bu uygulamalara karşı çıkılması hukuki ve vicdani bir yükümlülüktür. Uluslararası toplumu bu yükümlülüğün gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz.

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  • 24 Ağustos 2018, Cuma 10:12
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