Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında üç terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.



