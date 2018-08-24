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az önce duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

'ın bölgesine yönelik hava harekatında, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi.

TSK az önce duyurdu! Irakta teröristlere darbe

'ın kuzeyine yönelik hava harekatında üç terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden () yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.


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  • 24 Ağustos 2018, Cuma 10:38
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