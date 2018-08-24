'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla Mayıs 2016'da dokunulmazlığı kaldırılan ve 4 Kasım 2016'da çıkarıldığı mahkemede tutuklandıktan sonra, 1 Ocak 2017'de yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılan HDP Şırnak eski milletvekili Leyla Birlik'in, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçtiği tespit edildi.

YURT DIŞI YASAĞI VAR

Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'in, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaçan FETÖ'cülere kucak açan Yunanistan'dan iltica talebinde bulunmaya hazırlandığı, bunun için de gözaltında tutulduğu Dedeağaç Polis Merkezi'nden HDP yetkililerine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Yunanistan'ın, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan teröristlere karşı dostane tavrı FETÖ'cülerin ardından HDP'li siyasilerin de yönünü buraya çevirdi. Türkiye'nin geri iade edilmeleri konusunda defalarca yaptığı girişimlere kulaklarını tıkayan Yunan yargısının son olarak darbe girişimine katılan 8 askere iltica hakkı vermesi terör yandaşlarını cesaretlendirdi.

HDP'nin Şırnak milletvekili olarak 25. ve 26. dönemde Meclis'te yer alan Leyla Birlik, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca "PKK/KCK'ya üye olma", "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Terör Örgütü Adına Faaliyette Bulunma" suçlarından hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 Kasım 2016'da HDP'li 13 milletvekili ile birlikte gözaltına alınmıştı. Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklanan Birlik, daha sonra yurt dışına çıkma yasağı getirilerek 4 Ocak 2017'de serbest bırakılmıştı. Birlik'in, yasa dışı yollardan terör yandaşlarının kurtuluş olarak gördüğü Yunanistan'a kaçtığı ortaya çıktı.

GÖZALTINDA TUTULUYOR

Yunan polisi tarafında yakalanan ve Dedeağaç Polis Merkezi'nde gözaltında tutulan ve buradan Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtilen HDP'li eski milletvekili Leyla Birlik'in iltica talebinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Birlik'in sınır dışı edilmemek için Yunanistan ve Türkiye'deki HDP'lilerle irtibat kurmaya ve yardım istemeye çalıştığı öğrenildi.

TWITTER'DAN PKK PROPAGANDASI

Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, Türkiye Devleti ve Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak, kanuna aykırı yürüyüş ve gösterilere katılmak gibi suçlardan da dosyaları bulunan Leyla Birlik'in, kapağında PKK'lı bir teröristle çekilmiş fotoğrafını paylaştığı sosyal medya hesabında da örgüt propagandası yaptığı paylaşımlar yer alıyor.

Sabah