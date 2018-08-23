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'da tur otobüsü kaza yaptı

'nın Seydikemer ilçesinde, tur otobüsünün lastiği patladı. Kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton duvara çarpan otobüsteki 25 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevkedildi

Muğlada kaza! Çok sayıda yaralı var...
Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Seydikemer- Kaş karayolu üzerinde meydana geldi. 'nın Seydikemer ilçesinden Antalya'nın Kaş ilçesi yönüne giden ve içinde yerli turistlerin bulunduğu tur otobüsü, iddiaya göre, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otobüs, kenardaki beton duvara çarparak durabildi. Kazada otobüste bulunan 25 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe 19:43
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