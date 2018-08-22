Yol Durumu
  1. Kurban meselesi

'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... 'nin Kürtün ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan da ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki 'lı olduğu belirlendi.

Kırmızı listeden biri daha düştü!

'nin Kürtün ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşilköy kırsalında terörle mücadele kapsamında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ KIRMIZI LİSTEDE

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki 'lı olduğu belirlendi.

AA'nın haberine göre güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını havadan ve karadan sürdürüyor.

Etiketler: , , ,
  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 09:50
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar