Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çatışma çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşilköy kırsalında terörle mücadele kapsamında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ KIRMIZI LİSTEDE

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu belirlendi.

AA'nın haberine göre güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını havadan ve karadan sürdürüyor.