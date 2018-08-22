Yol Durumu
  1. Yunanistan'ın skandal kararına hükümetten sert tepki

Yunan askerleri Türk balıkçılara silah çekti

Aydın'dan denize tekneyle açılan balıkçılar, Yunan askerlerinin silah çekip tacizde bulunduğunu iddia etti.

Yunan askerleri Türk balıkçılara silah çekti

Didim iskelesinden önceki gün açılan Türk balıkçılar, Samos Adası'na 6, Eşek Adası'na 4 mil uzakta, uluslararası suda balık tutmak için ağ attı. Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekerek nişan aldı. Balıkçılar, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı.

  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 13:22
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar