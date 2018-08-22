Yunan askerleri Türk balıkçılara silah çekti

Didim iskelesinden önceki gün açılan Türk balıkçılar, Samos Adası'na 6, Eşek Adası'na 4 mil uzakta, uluslararası suda balık tutmak için ağ attı. Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekerek nişan aldı. Balıkçılar, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı.