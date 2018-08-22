Kedicukka!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik operasyonu derinleştirdi. Soruşturma ilerledikçe yeni bilgiler elde edildi. Son bilgiye göre örgüte her ay Kazakistan ve Dubai'deki şirketlerinden yüklü miktarda para gönderildiği belirlendi. 300 BİN DOLAR
Paranın Kazakistan'dan İstanbul'a nakit olarak getirildiği, bir kısmının da örgüt şirketlerine yapılan ödemeler adı altında bankalar üzerinden gönderildiği kaydedildi. Dubai'den gelen paranın da nakit olarak verildiği belirlendi. Ayrıca ayda birkaç kez yapılan bu para transferinde her getirilen çanta içinde ortalama 300 bin dolar para olduğu tespit edildi.
Adnan Oktar ve kedicikleri tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Paranın Kazakistan'dan İstanbul'a nakit olarak getirildiği, bir kısmının da örgüt şirketlerine yapılan ödemeler adı altında bankalar üzerinden gönderildiği kaydedildi. Dubai'den gelen paranın da nakit olarak verildiği belirlendi. Ayrıca ayda birkaç kez yapılan bu para transferinde her getirilen çanta içinde ortalama 300 bin dolar para olduğu tespit edildi.
Adnan Oktar ve kedicikleri tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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