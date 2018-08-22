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Kedicukka!

ve kediciklerine yönelik soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı... Örgüte ve Dubai'den her ay 1 milyon dolar geldiği saptandı

Kedicukka!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ve suç örgütüne yönelik operasyonu derinleştirdi. Soruşturma ilerledikçe yeni bilgiler elde edildi. Son bilgiye göre örgüte her ay ve Dubai'deki şirketlerinden yüklü miktarda para gönderildiği belirlendi. 300 BİN DOLAR
Paranın Kazakistan'dan 'a nakit olarak getirildiği, bir kısmının da örgüt şirketlerine yapılan ödemeler adı altında bankalar üzerinden gönderildiği kaydedildi. Dubai'den gelen paranın da nakit olarak verildiği belirlendi. Ayrıca ayda birkaç kez yapılan bu para transferinde her getirilen çanta içinde ortalama 300 bin dolar para olduğu tespit edildi.



Adnan Oktar ve kedicikleri tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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