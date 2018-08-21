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Başkan Erdoğan'ın bayram görüşmeleri

Türkiye Cumhurbaşkanı , dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin , Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğandan üç lidere telefon

Türkiye Cumhurbaşkanı , Katar Emiri Şeyh Temim bin , Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın birinci gününde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile telefonda görüştü.

Tebrikleşme amacıyla gerçekleşen görüşmelerde, 'nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olması dileğinde bulunulduğu belirtildi.

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  • 21 Ağustos 2018, Salı 21:51
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