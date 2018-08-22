Hayatını kaybeden ekonomi dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Güngör'un cenaze namazı iş, medya, siyaset d��nyasının önde gelen isimleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Bebek Camii'nde kılındı. Namazın ardından Güngör Uras'ın cenazesi defnedilmek üzere Aşiyan Mezarlığı'na götürüldü.

Güngör Uras'ın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Taziyede bulunan Uras'ın sevenleri tabutun başında dua etti.

AYŞE TEYZE VE ALİ RIZA AMCA DA UĞURLADI

Güngör Uras'ı yıllarca adlarını zikrederek ekonomi anlattığı Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amca da uğurladı. Bebek Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, Güngör Uras'ın eşi Nuran Uras, kızı Elif Uras ve torunu Lukas Ali taziyeleri kabul etti.

URAS'IN CENAZE NAMAZI KILINDI

Güngör Uras için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Uras için dualar edildi, ardından helallik alındı. Ardından Uras'ın cenazesi omuzlarda taşınarak cenaze aracına kondu. Uras'ın cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÜNGÖR URAS KİMDİR?

1933 yılında Düzce'de doğan Uras, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olduktan sonra aynı fakültede başladığı doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı.



Doçentlik derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nde, profesörlük unvanını Marmara Üniversitesi'nde alan Uras, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 2000 yılına kadar iktisat dersi verdi.

Uras, Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak görevliyken 1968 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan Türkiye İktisat Gazetesi'nde köşe yazısı yazmaya başladı.

Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Uras, 1998 yılından bu yana Milliyet ve Dünya gazetelerinde ekonomi konularında köşe yazarlığı yapıyordu.

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