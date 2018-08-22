Yol Durumu
  1. Başkan Erdoğan'dan Celal Bayar mesajı
  2. ABD'ye ve Yunanistan'a sert çıktı

son yolculuğuna uğurlandı! Güngör Uras kimdir?

85 yaşında hayatını kaybeden ekonomist, yazar, akademisyen , 'nde kılınan cenaze namazı ile dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Güngör Uras son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden ekonomi dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Güngör'un cenaze namazı iş, medya, siyaset d��nyasının önde gelen isimleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla 'nde kılındı. Namazın ardından 'ın cenazesi defnedilmek üzere Aşiyan Mezarlığı'na götürüldü.
Güngör Uras'ın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Taziyede bulunan Uras'ın sevenleri tabutun başında dua etti.

AYŞE TEYZE VE ALİ RIZA AMCA DA UĞURLADI

Güngör Uras'ı yıllarca adlarını zikrederek ekonomi anlattığı Ayşe Teyze ve da uğurladı. Bebek Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, Güngör Uras'ın eşi Nuran Uras, kızı Elif Uras ve torunu Lukas Ali taziyeleri kabul etti.

URAS'IN CENAZE NAMAZI KILINDI

Güngör Uras için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Uras için dualar edildi, ardından helallik alındı. Ardından Uras'ın cenazesi omuzlarda taşınarak cenaze aracına kondu. Uras'ın cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÜNGÖR URAS KİMDİR?

1933 yılında Düzce'de doğan Uras, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olduktan sonra aynı fakültede başladığı doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı.

Doçentlik derecesini 'nde, profesörlük unvanını 'nde alan Uras, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 2000 yılına kadar iktisat dersi verdi.

Uras, Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak görevliyken 1968 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan Türkiye İktisat Gazetesi'nde köşe yazısı yazmaya başladı.

Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Uras, 1998 yılından bu yana Milliyet ve Dünya gazetelerinde ekonomi konularında köşe yazarlığı yapıyordu.

.

Etiketler: , , , ,
  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 15:26
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar