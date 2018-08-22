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Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı , Cumhuriyetimizin kurulması, gelişmesi ve ilerlemesinde değerli hizmetlerde bulunmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğandan Celal Bayar mesajı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan , Bayar'ın vefatının 32. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı , Cumhuriyetimizin kurulması, gelişmesi ve ilerlemesinde değerli hizmetlerde bulunmuştur. Çok partili hayata geçiş sürecinin etkili isimlerinden biri olan merhum Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesine yer verdi.

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 15:34
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