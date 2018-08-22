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Bahçeli'den 'ye ve 'a sert sözler

lideri , partisinin genel merkezinde partililerle bayramlaştı. Bahçeli, bayram tebriklerinin ardından yaptığı açıklamada rahip Brunson nedeniyle ilişkilerin gerildiği 'ye "Mesele papaz meselesi değil" sözleriyle tepki gösterdi. 'ın darbecilere iltica hakkı tanımasını da eleştiren Bahçeli, 9 Eylül'ü hatırlattı.

ABDye ve Yunanistana sert çıktı

Genel Başkanı , partisinin genel merkezindeki bayram programının ardından açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

- bir papazın etrafında dönüyor. 'yi ekonomik yönden, siyasi yönden kuşatmaya çalışıyor. Bütün bunları göz önüne alınca bazı konular üzerinde durmak gerekiyor. Bunlardan biri , ikincisi , üçüncüsü ise IŞİD. Türkiye'ye musallat olmuş bu terör örgütleri görülüyor ki küresel güçlerin himayesi altında. Bir papaz uğruna müttefiklik ilişkilerini gözardı edecek 'ın kafasında ne vardır? Bu bir papaz meselesi değildir. ABD darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor. Şu an ABD'de kaçak olarak bulunan ve Türkiye'nin yargılamasından kaçırılmaya çalışılan 200'e yakın vatan haini vardır.

- bir gün 9 Eylül'ü hatırlayacak hale gelmemelidir.

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 14:50
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