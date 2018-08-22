Belediyenin canına okumuş

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz yıl düğmeye bastı. İstanbul'daki CHP'li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında inceleme başlattı. Hazinedar, "FETÖ üyesi olmak" ve "Görevi kötüye kullanma" gibi suçlamalarla görevden alındı. Müfettişler iddialarla ilgili araştırmalarını sürdürürken önemli bilgilere ulaştı. Bunlar arasında Hazinedar'ın merhum annesi eczacı İlhan Hazinedar adına yaptırdığı okul da vardı. Buna göre Hazinedar, Ordu Fatsa'ya okul yaptırdı. 24 derslikli ortaokul için İstanbul'daki Yavuz Bilgisayar adlı şirketten 20 PC bilgisayar ve 15 laptop alındı. Toplam ücret, 69 bin TL tuttu. Şirket sahibi Bedri Yazdıç'a, "Faturayı Beltaş Vakfı'na kes. Ödemesi oradan yapılacak" denildi. Ancak bilgisayarların parası bir türlü ödenmedi. Dava açan Yazdıç'a paralar bir ay önce verildi.
İNŞAAT DA İNCELENİYOR
12 bin TL'lik mahkeme masrafları için de icra takibi başlatıldı. Okulun inşaatıyla ilgili de önemli tespitler vardı. LDK İnşaat'ın sahibi Sefer Koçak, şunları söyledi: "Hazinedar ile birlikte maliyeti hesapladık. 4.5 milyon TL tuttu. Ancak Hazinedar çatıya bir salon istedi. Haliyle maliyet 6.5 milyon TL'ye çıktı. 2 milyon TL bir artış oldu. Biz bu farkın yüzde 10'unu istedik. Ama maalesef bize bu farkı vermedi." Müfettişlerin araştırmasının sürdüğü belirtildi.
ERHAN ÖZTÜRK
İNŞAAT DA İNCELENİYOR
12 bin TL'lik mahkeme masrafları için de icra takibi başlatıldı. Okulun inşaatıyla ilgili de önemli tespitler vardı. LDK İnşaat'ın sahibi Sefer Koçak, şunları söyledi: "Hazinedar ile birlikte maliyeti hesapladık. 4.5 milyon TL tuttu. Ancak Hazinedar çatıya bir salon istedi. Haliyle maliyet 6.5 milyon TL'ye çıktı. 2 milyon TL bir artış oldu. Biz bu farkın yüzde 10'unu istedik. Ama maalesef bize bu farkı vermedi." Müfettişlerin araştırmasının sürdüğü belirtildi.
ERHAN ÖZTÜRK
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