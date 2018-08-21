Dijital dünyaya yön veren ve genç yaşta online mecrada kurdukları platformlarla milyoner olan pek çok kişi var. Teknoloji dünyasına yön veren kişiler, dijital alanda yaptıkları yeni buluşlarla dünyaya önemli yenilikler armağan ettiler.İşte online dünyanın yeni milyonerleri;
Online dünyanın yeni milyonerleri! İşte hayat hikayeleri ve servetleri
Online dünyayı şekillendiren milyonerler servetleriyle dudak uçuklatıyor. İşte teknoloji dünyasının kahramanları ve servetleri...
- İşte ABD Büyükelçiliğine saldıranlar!
- Türkiye'den ABD'ye 'İncirlik' mesajı
- FETÖ'nün alçak darbe girişimine destek veren İYİ Parti'li istifa etti!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.