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Online dünyanın yeni milyonerleri! İşte hayat hikayeleri ve servetleri

Online dünyayı şekillendiren milyonerler servetleriyle dudak uçuklatıyor. İşte teknoloji dünyasının kahramanları ve servetleri...

Online dünyanın yeni milyonerleri! İşte hayat hikayeleri ve servetleri

Dijital dünyaya yön veren ve genç yaşta online mecrada kurdukları platformlarla milyoner olan pek çok kişi var. Teknoloji dünyasına yön veren kişiler, dijital alanda yaptıkları yeni buluşlarla dünyaya önemli yenilikler armağan ettiler.İşte online dünyanın yeni milyonerleri;

  • 21 Ağustos 2018, Salı 17:25
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