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'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık mal varlığı bloke edildi

Bakanlığı, 'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığını bloke etti.

ABDden kritik Rusya hamlesi!

ABD'den 'ya yönelik yeni yaptırımlar geldi. Bakanlığı, 'ye yönelik yaptırımlarla bağlantılı olarak 2 Rusya vatandaşına, 3 Rus şirkete ve 6 Rusya bayraklı gemiyi yaptırım listesine dahil etti. Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığı da bloke edildi.

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  • 21 Ağustos 2018, Salı 17:34
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