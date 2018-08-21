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Bu acıya yürek dayanmaz! 'Önce kızımla bayramlaşayım, sonra...'

'da 5 gün önce trafik kazasında ağır yaralanan 'ın (17), 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Baba Şahimerdan Budanır'ın, "Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın" talebi üzerine makineye bağlı yaşatılan Budanır'ın organları, bu sabah alındı. Budanır, 6 hastaya can, 2 hastaya ışık olacak.


Kaza, 16 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında Burdur- Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı çamaşırhaneden çıkarak servis aracına bindi.

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  • 21 Ağustos 2018, Salı 16:14
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