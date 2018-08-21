Kaza, 16 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında Burdur- Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı çamaşırhaneden çıkarak servis aracına bindi.
Bu acıya yürek dayanmaz! 'Önce kızımla bayramlaşayım, sonra...'
Antalya'da 5 gün önce trafik kazasında ağır yaralanan Aleyna Hatun Budanır'ın (17), 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Baba Şahimerdan Budanır'ın, "Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın" talebi üzerine makineye bağlı yaşatılan Budanır'ın organları, bu sabah alındı. Budanır, 6 hastaya can, 2 hastaya ışık olacak.
Etiketler: Aleyna Hatun Budanır , Akdeniz Üniversitesi , organ nakli , Antalya , Nilgün Bilal , Ali Tugay , servis aracı
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