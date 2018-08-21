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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden  mesajı yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan Kurban Bayramı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Bir kez daha bizleri birlik ve beraberlik içinde Bayrama kavuşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Rabbimiz, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Tüm mazlum coğrafyaları huzura kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

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  • 21 Ağustos 2018, Salı 13:00
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