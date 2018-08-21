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Son dakika: 'lerin 'ye teslim tarihi belli oldu

Rus Haber Ajansı, 'nın 'leri 2019'da 'ye teslim edeceğini duyurdu.

S-400lerin Türkiyeye teslim tarihi belli oldu

'nın Interfax haber ajansı, Rusya'nın 'ye 2019'da teslim etmeye başlayacağını duyurdu.

2019'DA TESLİM EDİLECEK

Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'a dayandırılan habere göre, hava savunma sistemi Türkiye'ye 2019'da teslim edilmeye başlanacak.

ABD DURUMDAN RAHATSIZ

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almak istemesi 'de rahatsızlık yaratıyor. Benzer sistemleri Batı'nın vermediğini vurgulayan Ankara'nın bu konudaki ısrarı üzerine; ABD, Türkiye'ye yeni F-35'lerin satışını engellemek yönünde birtakım adımlar atmıştı.

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  • 21 Ağustos 2018, Salı 13:55
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