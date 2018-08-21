Aylardır beklenen Kurban Bayramı sonunda geldi. Bayram namazına gidildi, kurbanlıklar kesildi ve kavurmalar hazırlanmaya başlandı. Lezzetli ve sağlıklı kurban kavurması yemek istiyorsanız işte kurban kavurması tarifi ve kurban eti saklama püf noktaları...

KURBAN KAVURMASI TARİFİ

Malzemeler

1 tane kuzu arka budu

Budun yağları veya karın iç yağı (kuyruk yağı)

Tuz

Yapılışı

Eti kendi yağı ile kavuracağınız icin ekstra bir yağa ihtiyaç duymayacaksınız. Öncelikle karın iç yağını kuşbaşı doğrayın. Eğer budunuz çok yağlıysa kendi yağlarını ayırıp küçük küçük kuşbaşı doğrayarak yağı sızdırın . Yağları tavaya alın ve tavada yağını bırakana kadar sızdırın. Yağını bırakan ve ufalmış kıkırdakları spatula ile bir tabağa alın. Yağ çok gelirse biraz süzebilirsiniz... Aynı tavaya sıcakken hemen kuşbaşı doğranmış etleri atın ve yüksek ateşte etleri mühürleyin… Ocağın altını orta dereceye getirin, suyunu çekene kadar kavurun ve biraz tuz ekleyin.… Pilav, salata, domates, biber dilimleri ile kavurmanızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...