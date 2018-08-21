Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari'nin Yüksekova kırsalında silahlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, devam eden hava destekli operasyonda ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.