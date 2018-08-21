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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari'nin ilçesinde silahlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Hakkaride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), Hakkari'nin kırsalında silahlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, devam eden hava destekli operasyonda ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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  • 21 Ağustos 2018, Salı 21:21
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