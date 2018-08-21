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Son dakika: Terör örgütü PKK'dan hain tuzak

Son dakika haberi... 'nin Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'lı teröristlerin hain tuzağında mayına basan bir kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın jandarmanın helikopteri ile hastaneye sevk edildi

Terör örgütü PKKdan hain tuzak

'nin Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'lı teröristlerin hain tuzağında mayına basan bir kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın jandarmanın helikopteri ile hastaneye sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI
Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Ramazan köyü kırsalında patikada komşu köye yaya giden 50 yaşındaki Gönül Parlak, bölücü teröristler tarafından önceden döşenen mayına bastı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu alandan alınan Parlak, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in talimatıyla bölgeye gönderelen jandarma helikopterine yetiştirildi. Yaralı kadın helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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  • 21 Ağustos 2018, Salı 20:37
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