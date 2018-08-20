3-4 ay önce tanıştığım kız arkadaşımla geçen ay nişanlandık. Nişandan sonra hiçbir sebep yokken arayıp sormamaya telefonlarıma çıkmamaya başladı. nişanlımın tek derdi para ve takılarmış. Nişanda kendisine pırlanta set, 5 bilezik ve misafirlerimizin taktığı 7 çeyrek 2 yarım 1 cumhuriyet altını takıldı. Nişanlım nişanı atacağını söylüyor. Fakat altınları geri vermeyecek. Bu durumda neler yapabilirim?
Nişandaki altınları geri alabilir miyim?
Etiketler: hatalı tedavi
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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