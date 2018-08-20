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İnce’den panik

İnce’den panik
CHP Genel Başkanı Kemal , kurultay isteyen muhaliflere yönelik harekete geçti. Kendisine isyan bayrağı açan ve ekibini hedef seçti. Muharrem İnce ile hareket eden Kırklareli, Kadıköy, Kartal, Silivri, Beylikdüzü, Menemen ve Hatay Defne'nin belediye başkanlığını yerel seçimlerde aday gösterilmeyeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun öfkesinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocağoğlu da nasibini aldı. Kocaoğlu'nun da aday gösterilmeyeceği açıklandı.

ZAFER ŞAHİN
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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