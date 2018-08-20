FETÖ 'nün kalemşorlarından Kerim Balcı büyük bir takiyyeye imza attı. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında, FETÖ'nün internetten yayın yapan kanalı STV'ye Londra 'dan katılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığını öğrenince şoke olan Zaman yazarı Kerim Balcı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

15 Temmuz gecesinde Darbecilerin elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ömür boyu hapis yatıracak dökümanlar olduğunu söyleyen Balcı, FETÖ'nün askerlerini ''Askerin yayınladığı bildirge daha sempatik'' diyerek övmüştü. Balcı şimdi de büyük bir takiyyeye imza atarak, "O gece sokağa çıkan insanlarla gurur (!) duyuyorum." dedi.