Yol Durumu
  1. Merkez Bankası'ndan Katar açıklaması

'cü 'dan takiyyenin kralı!

'nün azılı militanlarından 'dan skandal bir açıklama geldi. gecesi vatandaşlara "Sokağa çıkmayın" çağrısı yapan darbeci askerlere methiyeler düzen Balcı takiyye yaparak şimdi de "O gece sokağa çıkan insanlarla gurur (!) duyuyorum" dedi.

FETÖcü Kerim Balcıdan takiyyenin kralı!
'nün kalemşorlarından büyük bir takiyyeye imza attı. darbe girişimi esnasında, FETÖ'nün internetten yayın yapan kanalı STV'ye 'dan katılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığını öğrenince şoke olan Zaman yazarı Kerim Balcı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.



TAKİYYE YAPARAK KURTULMAYA ÇALIŞIYOR
15 Temmuz gecesinde Darbecilerin elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ömür boyu hapis yatıracak dökümanlar olduğunu söyleyen Balcı, FETÖ'nün askerlerini ''Askerin yayınladığı bildirge daha sempatik'' diyerek övmüştü. Balcı şimdi de büyük bir takiyyeye imza atarak, "O gece sokağa çıkan insanlarla gurur (!) duyuyorum." dedi.

LONDRA'DA GÖRÜNTÜLENDİ

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesi canlı yayına çıkarak "Erdoğan teslim olsun" çağrısı yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşıyor olmasına çok üzülen FETÖ'nün ve 'in tetikçisi Kerim Balcı Londra'da ortaya çıktı. FETÖ yöneticilerinin 'da tutuklanarak 'ye iade edilmesini protesto etmek için Pakistan Büyükelçiliği'nin önünde bir protesto gösterisi yapan FETÖ'cü hainlerin başında örgütün tetikçisi Kerim Balcı vardı. FETÖ'cü alçak Kerim Balcı megafonla protestocuları yönlendirirken FETÖ'cü hainlerin deşifre olmamak için yüzlerini maskelerle gizlediği dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler: , , , , , , ,
  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 14:19
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar