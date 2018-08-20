FETÖ'nün kalemşorlarından Kerim Balcı büyük bir takiyyeye imza attı. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında, FETÖ'nün internetten yayın yapan kanalı STV'ye Londra'dan katılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığını öğrenince şoke olan Zaman yazarı Kerim Balcı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
TAKİYYE YAPARAK KURTULMAYA ÇALIŞIYOR
15 Temmuz gecesinde Darbecilerin elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ömür boyu hapis yatıracak dökümanlar olduğunu söyleyen Balcı, FETÖ'nün askerlerini ''Askerin yayınladığı bildirge daha sempatik'' diyerek övmüştü. Balcı şimdi de büyük bir takiyyeye imza atarak, "O gece sokağa çıkan insanlarla gurur (!) duyuyorum." dedi.
15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesi canlı yayına çıkarak "Erdoğan teslim olsun" çağrısı yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşıyor olmasına çok üzülen FETÖ'nün ve İsrail'in tetikçisi Kerim Balcı Londra'da ortaya çıktı. FETÖ yöneticilerinin Pakistan'da tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini protesto etmek için Pakistan Büyükelçiliği'nin önünde bir protesto gösterisi yapan FETÖ'cü hainlerin başında örgütün tetikçisi Kerim Balcı vardı. FETÖ'cü alçak Kerim Balcı megafonla protestocuları yönlendirirken FETÖ'cü hainlerin deşifre olmamak için yüzlerini maskelerle gizlediği dikkatlerden kaçmadı.
TAKİYYE YAPARAK KURTULMAYA ÇALIŞIYOR
15 Temmuz gecesinde Darbecilerin elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ömür boyu hapis yatıracak dökümanlar olduğunu söyleyen Balcı, FETÖ'nün askerlerini ''Askerin yayınladığı bildirge daha sempatik'' diyerek övmüştü. Balcı şimdi de büyük bir takiyyeye imza atarak, "O gece sokağa çıkan insanlarla gurur (!) duyuyorum." dedi.
15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesi canlı yayına çıkarak "Erdoğan teslim olsun" çağrısı yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşıyor olmasına çok üzülen FETÖ'nün ve İsrail'in tetikçisi Kerim Balcı Londra'da ortaya çıktı. FETÖ yöneticilerinin Pakistan'da tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini protesto etmek için Pakistan Büyükelçiliği'nin önünde bir protesto gösterisi yapan FETÖ'cü hainlerin başında örgütün tetikçisi Kerim Balcı vardı. FETÖ'cü alçak Kerim Balcı megafonla protestocuları yönlendirirken FETÖ'cü hainlerin deşifre olmamak için yüzlerini maskelerle gizlediği dikkatlerden kaçmadı.
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