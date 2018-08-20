Yol Durumu
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'da nasıl? Son dakika güncel yol durumu bilgileri

Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından 'da ilk pazartesi gününde yollar boş kaldı. cep trafik uygulamasında saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde '1'olarak görüldü.

İstanbulda şaşkına çeviren görüntü
Her pazartesi yaşanan trafik yoğunluğunun aksine trafikte araç sayısı yok denecek kadar az oldu. Günün hemen hemen her saatinde trafik yoğunluğu oluşan Haliç Köprüsü girişinde Topkapı istikametinde ve Okmeydanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanmadı. Otoyolu Hasdal mevkisinde Edirne ve istikametinde trafikte yoğunluk olmadı. Anadolu Yakasında D-100 karayolu Maltepe'de de trafik yoğunluğu yaşanmadı.Sultanbeyli TEM Otoyolunda da trafikte yoğunluk görülmedi. Büyükşehir Belediyesi cep trafik uygulamasında saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde "1" olarak görüldü.

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 10:58
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