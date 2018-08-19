Teslim olmayacağız

AK Parti 6. Olağan Kongresi 'nde önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:bizi ekonomiyle, yaptırımla, kurla, dövizle, faiz le, enflasyonla tehdit ediyoruz. Biz de onlara diyoruz ki, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz.olacağız ya öleceğiz' diye hedeflere yürüyoruz. Başaramayacaksınız milletimizi bölemeyecek, devletimizi yıkamayacaksınız.darbesi, yargı darbesi, terör darbesi yapmaya kalktılar. Siyaset darbesi yapmaya kalktılar. Kuru, dövizi, faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar. Hep birlikte Türkiye olduğumuzda hiç kimsenin bize gücü yetmez.Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile salona girdikten sonra kızları Esra Albayrak ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanına oturdu. Bu sırada salonda hep bir ağızdan "Dönmem geri senin yolundan" şarkısı söylendi.Kongresi'ni 414 yabancı konuk, 409 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 124 yabancı devlet misyon temsilcisi, 70 uluslararası kurum temsilcisi, 38 siyasi parti temsilcisi ile Türkiye'de faaliyet gösteren 29 yabancı STK temsilcisi izledi.​dün yapılan 6'ncı Olağan Büyük Kongresi'nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tek aday olarak girdiği seçimde tekrar AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildi. Kongrede MKYK'nın yüzde 59'u değişirken, eski kuruldan 29 kişi liste dışı kaldı. 50 kişilik listede 15 kadın MKYK'da yer aldı. Ayrıca Merkez Disiplin Kurulu , Demokrasi Hakem Kurulu ve Etik Kurulu de tekrar seçildi.

YENİ SÖZCÜ ÖMER ÇELİK

Başkan Erdoğan, partisinin yeni MYK üyelerini belirledi. Genel Başkan Vekilliğine ise Numan Kurtulmuş, Parti Sözcülüğüne de Ömer Çelik getirildi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı ise Mahir Ünal oldu.

yeni sistemdeki kongresine 217 engelli ile gazi ve şehit yakını da katıldı.