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Teslim olmayacağız

Erdoğan, ’nin 6. ’nde dünyaya seslendi: Stratejik ortak gibi gözüküp de bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız. Kuru, dövizi, i kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar ama hep birlikte olduğumuzda kimsenin bize gücü yetmez

Teslim olmayacağız
Cumhurbaşkanı , 6. 'nde önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:
Birileri bizi ekonomiyle, yaptırımla, kurla, dövizle, le, enflasyonla tehdit ediyoruz. Biz de onlara diyoruz ki, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz.



Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız.
'Ya olacağız ya öleceğiz' diye hedeflere yürüyoruz. Başaramayacaksınız milletimizi bölemeyecek, devletimizi yıkamayacaksınız.
Sokak darbesi, yargı darbesi, terör darbesi yapmaya kalktılar. Siyaset darbesi yapmaya kalktılar. Kuru, dövizi, faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar. Hep birlikte olduğumuzda hiç kimsenin bize gücü yetmez.



Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile salona girdikten sonra kızları ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanına oturdu. Bu sırada salonda hep bir ağızdan "Dönmem geri senin yolundan" şarkısı söylendi.



AK Parti Kongresi'ni 414 yabancı konuk, 409 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 124 yabancı devlet misyon temsilcisi, 70 uluslararası kurum temsilcisi, 38 siyasi parti temsilcisi ile Türkiye'de faaliyet gösteren 29 yabancı STK temsilcisi izledi.​

MKYK'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
AK Parti'nin dün yapılan 6'ncı Olağan Büyük Kongresi'nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tek aday olarak girdiği seçimde tekrar AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildi. Kongrede MKYK'nın yüzde 59'u değişirken, eski kuruldan 29 kişi liste dışı kaldı. 50 kişilik listede 15 kadın MKYK'da yer aldı. Ayrıca Merkez , Demokrasi Hakem Kurulu ve de tekrar seçildi.

YENİ SÖZCÜ ÖMER ÇELİK
Başkan Erdoğan, partisinin yeni MYK üyelerini belirledi. Genel Başkan Vekilliğine ise Numan Kurtulmuş, Parti Sözcülüğüne de Ömer Çelik getirildi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı ise Mahir Ünal oldu.




AK Parti'nin yeni sistemdeki kongresine 217 engelli ile gazi ve şehit yakını da katıldı.

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