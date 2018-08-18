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Son dakika... 'de yeni MYK üyeleri belirlendi

Son dakika haberi... Ömer Çelik sözcüsü oldu. AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda Genel Başkanvekilliğine Numan Kurtulmuş getirildi. AK Parti'de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hayati Yazıcı, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin getirildi.

AK Partide yeni MYK üyeleri belirlendi

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni MYK üyelerini belirledi. Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik getirildi. Teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı Erkan Kandemir oldu.

AK Parti'nin yeni MYK'sının ilk toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın açıklaması yaptı.

İşte Ömer Çelik'in açıklamaları;

AK Parti kongreleri Türk demokrasi hayatının dönüm noktalarıdır. Dolayısıyla Ak Parti MYKY'sını bir düşünce okulu olarak değerlendiririz her zaman. Bu çerçevede cumhurbaşkanımız arkadaşlarımızı tebrik ettikten sonra yeni dönemdeki hedeflerle ilgili değerlendirme yapmıştır.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü olan Ömer Çelik yeni Merkez Yönetim Kurulunu açıkladı.

Buna göre AK Parti'nin yeni MYK'sı şöyle:

Numan Kurtulmuş Genel Başkan Vekili,
Fatih Şahin Genel Sekreter,
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Hayati Yazıcı,
Teşkilat Başkanlığı Erkan Kandemir,
Seçim İşleri Başkanlığı Ali İhsan Yavuz,
Tanıtım ve Medya Başkanlığı Mahir Ünal,
Dış İlişkiler Başkanlığı Cevdet Yılmaz,
Sosyal Politikalar Başkanlığı Fatma Betül Sayan Kaya,
Yerel Yönetimler Başkanlığı Mehmet Özhaseki,
Ekonomi İşleri Başkanlığı Lütfi Elvan,
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Jülide Sarıeroğlu,
Mali ve İdari İşler Başkanlığı Vedat Demiröz,
Ar-Ge Başkanlığı Hamza Dağ,
İnsan Hakları Başkanlığına Leyla Şahin Usta
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığına Çiğdem Karaaslan,
Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 15:42
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