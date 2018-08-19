Parayı ver kral ol

Dünyanın en pahalı tatili Hindistan'da... Ancak bu diğer tatillere benzemiyor. Toplam 5 kişi olmak şartı ile 1 haftalığına kral olabileceğiniz bir tatile ne dersiniz? Ancak bunun için 2 milyon dolar ödemeniz gerekiyor.
Kuzey HinUadipur'daki Göl Sarayı, Jodhpur'da Umaid Bhawan Sarayı veya Jaipur'da Rambagh saraylarında birinde kalıp, uşaklarınızın da olduğu bir tatil yapmak elinizde. AmpersandTravel tarafından düzenlenen tatil paketleri arasında en dikkat çekici olan bu tatil için 2014 yılında ve 2016'da iki Türk işadamının ailesiyle tatil yaptığı belirtildi.
Dünyanın en özel tatilini yapacağınız 1 hafta boyunca, kral toplantılarına katılıyorsunuz ve görsel de olsa bazı kararlar alabiliyorsunuz. Her yıl yaklaşık 25 kşinin bu tatili tercih ettiği belirtildi. Gizlilik konusunda çok katı olan şirket yetkilileri, "Herkes kral ve kraliçe olmak istiyor. Biz de buna imkan sağlıyoruz" dedi.
Kuzey HinUadipur'daki Göl Sarayı, Jodhpur'da Umaid Bhawan Sarayı veya Jaipur'da Rambagh saraylarında birinde kalıp, uşaklarınızın da olduğu bir tatil yapmak elinizde. AmpersandTravel tarafından düzenlenen tatil paketleri arasında en dikkat çekici olan bu tatil için 2014 yılında ve 2016'da iki Türk işadamının ailesiyle tatil yaptığı belirtildi.
Dünyanın en özel tatilini yapacağınız 1 hafta boyunca, kral toplantılarına katılıyorsunuz ve görsel de olsa bazı kararlar alabiliyorsunuz. Her yıl yaklaşık 25 kşinin bu tatili tercih ettiği belirtildi. Gizlilik konusunda çok katı olan şirket yetkilileri, "Herkes kral ve kraliçe olmak istiyor. Biz de buna imkan sağlıyoruz" dedi.
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