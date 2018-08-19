Celp tarihleri tamam

Bedelli askerliğe müracaatını tamamlayıp, banka dekontunu askerlik şubesine vererek başvurusu kabul edilenlerin ilk 3 dönemine ait celp planlaması hazırlandı. İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi. Buna göre, söz konusu bilgiler 1. dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, 2. dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, 3. dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018'de e-Devlet'te ilan edilecek. Diğer yükümlülerin planlaması 3 Kasım'dan sonra yapılacak.