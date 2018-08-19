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tanıyamadı

9 Sıcak Nokta belgeseli için Datça ve Bozburun’a giden ’nun bu durumu da da eleştirilere konu oldu. Batu eleştirilerin abartılı olduğunu ve tanıdığını iddia etse de, sosyal medya bunu ciddiye almadı.

Papatyayı tanıyamadı
Yazarlık, oyunculuk derken hiçbir alanda başarıyı yakalayamayan şimdi de doğa programıyla dikkat çekmek istedi. Aslında başarılı da oldu. Doğaya çıkan Batu, tanıyamadı ve ismini sordu... Cevabını alınca da kendisine gülmeye başladı ve "Ben daha genel bir şey bekliyordum" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.



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