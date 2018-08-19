Yazarlık, oyunculuk derken hiçbir alanda başarıyı yakalayamayan Pelin Batuşimdi de doğa programıyla dikkat çekmek istedi. Aslında başarılı da oldu. Doğaya çıkan Batu, papatyayı tanıyamadı ve ismini sordu... Cevabını alınca da kendisine gülmeye başladı ve "Ben daha genel bir şey bekliyordum" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.
Papatyayı tanıyamadı
9 Sıcak Nokta belgeseli için Datça ve Bozburun’a giden Pelin Batu’nun bu durumu sosyal medyada da eleştirilere konu oldu. Batu eleştirilerin abartılı olduğunu ve papatyayı tanıdığını iddia etse de, sosyal medya bunu ciddiye almadı.
Etiketler: Pelin Batu , Sosyal medya , papatyayı
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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