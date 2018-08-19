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’cüden telefon itirafı

FETÖ’cüden telefon itirafı
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasını deşifre eden "ankesör" soruşturmasında itirafçı olan eski Yarbay Mahmut A., mahrem imamların kendilerini kendi cep telefonlarından hiç aramadıklarını yalnızca sabit hatlardan aradıklarını itiraf etti. Şüpheli A. örgüt toplantılarına girmeden önce cep telefonlarını görüşme alanının dışındaki araçlarına bıraktıklarını anlattı. Şüpheli ByLock programını da kullandığını söyledi.

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