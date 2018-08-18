Türkiye ile Çin arasında önemli görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.