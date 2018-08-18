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ile arasında önemli görüşme

Mevlüt Çavuşoğlu, Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ile Çin arasında önemli görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, li mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 15:56
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