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Bayram tatilinin ilk günündeki acı bilanço: 10 ölü, 58 yaralı

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan önlemlere karşın yollarda yine çok sayıda meydana geldi. Dün mesai bitiminden bugün saat 16.00’ya kadar meydana gelen 16 kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin ilk günündeki acı bilanço

tatilini fırsat bilen vatandaşlar, dün mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü. Trafikte yoğunluk yaşanırken, ülkenin dört bir yanından yine haberleri gelmeye başladı. Dün saat 18.00'den gece yarısına kadar 'da 2, , ve 'de meydana gelen 5 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

11 KAZA MEYDANA GELDİ

Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'ya kadar ise 11 kaza meydana geldi. ve 'da 2'şer, Adıyaman, , Aydın, Manisa, , ve 'da meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 16:40
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