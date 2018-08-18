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Son dakika... 'ndan açıklaması

Son dakika.... 'dan yapılan açıklamada, " hizmeti kapsamında dün itibarıyla 357 bin 350 kişi müracaatta bulundu" denildi

Milli Savunma Bakanlığından bedelli askerlik açıklaması

ndan yapılan açıklamada, " hizmeti kapsamında dün itibarıyla 357 bin 350 kişi müracaatta bulundu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Müracaat sürecini tamamlamış yükümlülerden yaklaşık 12 bin kişi, planlı üç celp döneminden ilki olan 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek." denildi.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 18:24
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