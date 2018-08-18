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Destici'den Başkan Erdoğan'a tebrik

Büyük Birlik Partisi () Genel Başkanı , Genel Başkanlığına seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı 'ı tebrik etti.

Desticiden Başkan Erdoğana tebrik

Destici, Genel Başkanlığına Erdoğan'ın yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Destici, mesajında, "Bugün gerçekleşen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerin teveccühü ve oyu ile yeniden genel başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın 'ı tebrik ediyor, şahsı,ailesi, camiası, ülkemiz, milletimiz, Türk ve İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kongrede yönetime seçilenleri de tebrik ederek başarılar dileyen Destici, kongrenin AK Parti camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

'den yapılan açıklamada, Destici'nin Erdoğan'ı telgrafla kutladığı ve telefonla arayarak tebrik edeceği bildirildi.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 18:30
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