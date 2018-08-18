AK Parti'nin 6. Olağan Kongresi'nde MKYK seçimi yapıldı. AK Parti de ilk kez genel başkan adayı da MKYK listesi ile seçildi. Seçim sonuçlarına göre, Erdoğan AK Parti'nin yeniden genel başkanı oldu.
6. KEZ SEÇİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 6. Olağan Büyük Kongresinde oyunu kullandı. Oyunu kullanan Erdoğan, partililere teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 380 oy ile yeniden 6. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi.
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