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Başkan Erdoğan yeniden Genel Başkanı seçildi

Başkan Erdoğan, 1380 oyla 6. kez Genel Başkanı seçildi.

1380 oyla 6. kez genel başkan

'nin 6. Olağan Kongresi'nde i yapıldı. AK Parti de ilk kez genel başkan adayı da MKYK listesi ile seçildi. Seçim sonuçlarına göre, Erdoğan AK Parti'nin yeniden genel başkanı oldu.

6. KEZ SEÇİLDİ

Erdoğan, partisinin 6. oyunu kullandı. Oyunu kullanan Erdoğan, partililere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 380 oy ile yeniden 6. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 16:42
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