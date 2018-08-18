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Son dakika... AK Parti sözcüsü belli oldu

Son dakika haberi... Ömer Çelik AK Parti sözcüsü oldu.

AK Parti sözcüsü belli oldu!
AYRINTILAR GELİYOR...
  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 20:43
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