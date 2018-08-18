Başkan Erdoğan Ankara'da konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi öncesi dışarıdaki kalabalığa açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bugün yenilenerek yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, öncesinde salon önünde bekleyen vatandaşlara seslendi:

"DÜNYAYA FARKLI BİR MESAJ VERECEĞİZ"

Yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bugüne kadar da çökertemeyecekler



Bizi bölmek isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz.





"GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYECEĞİZ"

Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugün içeride mesajlarımızı vereceğiz. Bunlarla birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Yapacağımız çok şey var. Atacağımız adım çok. Şu anda ağustos ayını geride bırakıyoruz. 26 Austos'ta Malazgirt'deyiz. Sultan Alparslan gibi yeniden yola çıkacağız. Arkadan 30 Ağustos geliyor. Yine Kocatepe'deki gibi dimdik ayakta duruşumuzun işaretini vereceğiz. Ve kararlılıkla eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, ardından mart ve yerel seçimler...



HAKARİ'YE DOĞALGAZ MÜJDESİ



Şu anda 80 vilayetimize doğalgazı ulaştırdık. Sadece Hakkari kaldı, onu da yıl sonuna kadar halledeceğiz. Bunlar insanca yaşamanın erdemidir.

Şimdiden Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Rabbim Kurban Bayramı'nı tüm İslam dünyası için, birliğimize ve beraberliğimize vesile kılsın. Ülkemizde milletimizin beraberliğini daim kılsın. Terörle mücadeledeki başarımızın devamını rabbim bizlere nasip etsin. Şu anda hac görevini yapan kardeşlerimin inşallah gerek Mekke'de gerek Medine'de dualarını rabbim kabul eylesin.